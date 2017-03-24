北京细化楼市调控内容 离婚一年内房贷申请人按二套执行（更新版）

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路透北京3月24日 - 自3月17日北京重拳调控楼市之后，又出台若干通知就实施细节做出规定，包括北京地区离婚一年内房贷申请人均按二套房信贷政策执行，非京籍人士购房需连续60个月缴纳个税，从税收信贷等全面收紧调控，打击投资投机行为，显示决策层抑制泡沫的决心。

中国央行营业管理部和北京市住建委等多部门周五联合发布关于加强北京地区住房信贷业务风险管理的通知称，要继续从严控制个人购房贷款增量，严格落实各项房地产信贷调控措施；对离婚一年内的贷款人实施差别化住房信贷政策，商贷和公积金贷款均按二套房信贷政策执行。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，北京此次针对“假离婚”等内容出台了严厉的政策，对于原有的信贷做法采取了堵漏的方式，很大程度上说明近期北京对于包括限购限贷在内的各类政策会细化。

他指出，此举很大程度上说明此前一些假离婚来套取第二套购房资格的做法已经被监管层所警惕。通过有效地打击假离婚的做法，更大程度上确保首套购房群体的基本购房利益，预计北京此类做法后续会得到其他城市的模仿，这对于规范结婚离婚的行为、确保购房行为稳定等有积极的作用。

“据有关方面反映，近期，购房家庭通过离婚手段享受首套住房贷款政策的情形有所增加，这既影响了调控政策效果，也容易产生财产纠纷、还款能力下降等问题，增加商业银行住房信贷风险。”刊登在央行网站的通知全文称。

该通知要求，认真查询住房贷款记录和公积金贷款记录，严格执行首套房贷认定标准；严格审核首付款资金来源，严禁各类“加杠杆”金融产品用于购房首付款；严格审核借款人还款能力，防范投资投机购房带来的信贷风险。

“（各商业银行要）加强对客户的尽职调查，认真核查购房人首付款资金来源，对使用‘首付贷’等金融产品加杠杆的客户，应拒绝发放贷款。”通知称。

交通银行金融研究中心高级研究员夏丹表示，同“认房又认贷”一样，北京此项房贷新政其实并不“新”，实际上，上海从去年起就有类似的做法了，执行离婚半年内“停贷”的房贷政策。

她称，北京做法虽稍有不同，但按二套房执行也几乎没有什么杠杆空间。体现的都是去杠杆和有惠有罚的差别信贷宗旨，对有投机特征的购房，停止发放贷款或极大程度的收缩杠杆。

“针对这些热点城市，监管部门将加强窗口指导，银行将升级审贷措施，强化对类似假离婚等投机行为的甄别。”夏丹表示。

最新通知并要求，规范房地产中介机构与商业银行业务合作，建立商业银行合作中介机构退出机制，各房地产中介机构不得提供或与其他机构合作提供首付贷、尾款贷等违法违规金融产品和服务。

通知称，北京银监局和央行营业管理部将适时会同相关部门对辖区内商业银行房地产信贷调控政策落实情况进行定期检查和不定期抽查，对存在违法违规行为的机构进行严肃问责。

**提高限购门槛**

稍早北京地税局和住建委联合发布公告，进一步严格购房资格审核中个人所得税政策执行标准，住建委还约谈中介机构，禁止参与炒房。

根据公告，“在本市没拥有住房且连续5年(含)以上在本市缴纳社会保险或个人所得税的非本市户籍居民家庭，限购1套住房（含新建商品住房和二手住房）”的规定中，“连续5年(含)以上”被解释为从申请月的上一个月（或上一季度）开始往前推算60个月（或20个季度）在本市连续缴纳个人所得税。

此前的规定中，社保需满足60个月连续缴纳，此次政策细化将个税缴纳要求也提高至社保的水平，提高了非京籍购房门槛。

北京市住建委上日称，该部门召集链家、我爱我家、麦田、华熙、存房、金色时光、爱屋吉屋、易合、金城阜业、中原等北京市十家中介机构负责人，进行集体约谈，主旨在于规范中介机构的行为，落实正在实施的楼市调控新政。

此外，针对北京恶炒学区房现象，北京市强调，对于不具备实际居住意义的过道房、车库房、平房一间改多间等异形房，规划国土部门将一律不予不动产转移登记；公安部门将一律不予落户；教育部门将一律不给予就近入学资格。

中国北京新一轮楼市调控的靴子上周五落地，实施“认房又认贷”升级限贷措施，并调高二套房首付比例，暂停发放25年以上个人房贷；预计政策实施后将有助于平息当前市场的燥热，成交量短期或有明显下滑。（完）