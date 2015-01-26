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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 26日 星期一 15:45 BJT

北京今年不会为楼市限购松绑

尽管中国的商品房限购政策在大多数城市已取消，但人民日报引述北京市政府工作报告称，房地产市场已经步入良性循环，预计2015年不会有重大政策调整。也就是说，北京今年不会为限购松绑。路透
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