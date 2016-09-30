北京严查捂盘惜售等行为 并将约谈部分开发企业--新华

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月30日 - 中国热点城市密集出台政策抑制楼市过快上涨。针对近期群众反映的部分房地产开发项目捂盘惜售、哄抬房价等严重扰乱房地产市场秩序，北京市住建委联合多部门周四严查房地产市场捂盘惜售等行为，并称以后还将约谈部分开发企业和中介机构，加大监管力度。
据新华社当日晚间报导，多部门组成的检查组对亦庄经济技术开发区国锐金顶、丰台区公园懿府等项目进行专项检查，发现其中存在向购房人发布的可售房源数量与实际可售房源数量不符、在取得预售许可证三天内未一次性公开房源、拒绝购房人使用公积金贷款等问题。
“北京市还将加大房地产市场监管和日常巡查的力度，严打扰乱市场行为，坚决打击和查处捂盘惜售等违法违规行为。”报导称。
对于查出问题的项目，执法检查人员当场责令开发企业整改；查证属实的，将对相关企业实施行政处罚。与此同时，北京市住建委已暂停两个项目网签，对开发企业启动资质核查；并将其涉嫌违规行为抄报国土、工商、地税、金融等部门，移交相关部门进一步处理。
报导还称，近日北京市住建委还将约谈部分开发企业和中介机构，通报上述执法查处情况，并要求企业依法规范经营，明确企业违规应承担的严重后果。
中国对房地产“去库存”的政策初衷，在现实中却演变成房价的持续上涨。8月70个大中城市新建住宅销售价格同比连续第11个月上涨，且涨幅急剧扩大；分城看，一二三线城市房价同比和环比涨幅均有所扩大。
中国月度房价图表：tmsnrt.rs/2cWp9vs
中国京沪深月度房价图表：tmsnrt.rs/2cB2fak
而热点城市楼市调控政策亦频频出台，继南京、杭州等地之后，江苏省昆山市成为首个出台限购政策的三四线城市，山东省会济南市尚未限购限贷，但周三提高了土地拍卖的门槛。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。