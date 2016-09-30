北京严查捂盘惜售等行为 并将约谈部分开发企业--新华

路透北京9月30日 - 中国热点城市密集出台政策抑制楼市过快上涨。针对近期群众反映的部分房地产开发项目捂盘惜售、哄抬房价等严重扰乱房地产市场秩序，北京市住建委联合多部门周四严查房地产市场捂盘惜售等行为，并称以后还将约谈部分开发企业和中介机构，加大监管力度。

据新华社当日晚间报导，多部门组成的检查组对亦庄经济技术开发区国锐金顶、丰台区公园懿府等项目进行专项检查，发现其中存在向购房人发布的可售房源数量与实际可售房源数量不符、在取得预售许可证三天内未一次性公开房源、拒绝购房人使用公积金贷款等问题。

“北京市还将加大房地产市场监管和日常巡查的力度，严打扰乱市场行为，坚决打击和查处捂盘惜售等违法违规行为。”报导称。

对于查出问题的项目，执法检查人员当场责令开发企业整改；查证属实的，将对相关企业实施行政处罚。与此同时，北京市住建委已暂停两个项目网签，对开发企业启动资质核查；并将其涉嫌违规行为抄报国土、工商、地税、金融等部门，移交相关部门进一步处理。

报导还称，近日北京市住建委还将约谈部分开发企业和中介机构，通报上述执法查处情况，并要求企业依法规范经营，明确企业违规应承担的严重后果。

中国对房地产“去库存”的政策初衷，在现实中却演变成房价的持续上涨。8月70个大中城市新建住宅销售价格同比连续第11个月上涨，且涨幅急剧扩大；分城看，一二三线城市房价同比和环比涨幅均有所扩大。

中国月度房价图表：tmsnrt.rs/2cWp9vs

中国京沪深月度房价图表：tmsnrt.rs/2cB2fak

而热点城市楼市调控政策亦频频出台，继南京、杭州等地之后，江苏省昆山市成为首个出台限购政策的三四线城市，山东省会济南市尚未限购限贷，但周三提高了土地拍卖的门槛。（完）