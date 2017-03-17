北京实施“认房又认贷” 二套房首付比例提至60%--报载

路透北京3月17日 - 中国国内媒体--北京青年报官方微博周五报导，北京楼市调控进一步升级，实施“认房又认贷”，并将普通二套房首付比例提高至60%。

发布会称，居民家庭名下在本市已拥有一套住房，以及在本市无住房但有商业性住房贷款记录或公积金住房贷款记录的，购买普通自住房的首付款比例不低于60%，购买非普通自住房的首付款比例不低于80%。