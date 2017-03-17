北京实施“认房又认贷” 二套房首付比例提至60%--报载

深圳控股逾54亿元人民币出售四间公司权益予恒大集团
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
路透北京3月17日 - 中国国内媒体--北京青年报官方微博周五报导，北京楼市调控进一步升级，实施“认房又认贷”，并将普通二套房首付比例提高至60%。
北京青年报援引北京市住建委、市银监局、人民银行营业管理部等联合举行新闻发布会称，暂停发放贷款期限25年（不含25年）以上的个人住房贷款（含公积金贷款）。
发布会称，居民家庭名下在本市已拥有一套住房，以及在本市无住房但有商业性住房贷款记录或公积金住房贷款记录的，购买普通自住房的首付款比例不低于60%，购买非普通自住房的首付款比例不低于80%。
另外，企业购买的商品住房再次上市交易，需满三年及以上，若交易对象为个人，按照本市限购政策执行。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三微收升0.07%。沪深证交所融资融券余额当日减少7.5亿元人民币，连续四日下跌；两市两融余额为8,756.1亿元，续创近四个月新低。
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。