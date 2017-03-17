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中国财经 | 2017年 3月 17日 星期五 16:02 BJT

北京实施“认房又认贷” 二套房首付比例提至60%--报载

路透北京3月17日 - 中国国内媒体--北京青年报官方微博周五报导，北京楼市调控进一步升级，实施“认房又认贷”，并将普通二套房首付比例提高至60%。

北京青年报援引北京市住建委、市银监局、人民银行营业管理部等联合举行新闻发布会称，暂停发放贷款期限25年（不含25年）以上的个人住房贷款（含公积金贷款）。

发布会称，居民家庭名下在本市已拥有一套住房，以及在本市无住房但有商业性住房贷款记录或公积金住房贷款记录的，购买普通自住房的首付款比例不低于60%，购买非普通自住房的首付款比例不低于80%。

另外，企业购买的商品住房再次上市交易，需满三年及以上，若交易对象为个人，按照本市限购政策执行。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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