北京地区离婚一年以内房贷申请人均按二套房信贷政策执行--央行

路透北京3月24日 - 中国央行营业管理部和北京市住建委等多部门联合发布关于加强北京地区住房信贷业务风险管理的通知称，要继续从严控制个人购房贷款增量，严格落实各项房地产信贷调控措施；对离婚一年内的贷款人实施差别化住房信贷政策，商贷和公积金贷款均按二套房信贷政策执行。

“据有关方面反映，近期，购房家庭通过离婚手段享受首套住房贷款政策的情形有所增加，这既影响了调控政策效果，也容易产生财产纠纷、还款能力下降等问题，增加商业银行住房信贷风险。”周五刊登在央行网站的通知全文称。

通知还要求，认真查询住房贷款记录和公积金贷款记录，严格执行首套房贷认定标准；严格审核首付款资金来源，严禁各类“加杠杆”金融产品用于购房首付款；严格审核借款人还款能力，防范投资投机购房带来的信贷风险。

“（各商业银行要）加强对客户的尽职调查，认真核查购房人首付款资金来源，对使用‘首付贷’等金融产品加杠杆的客户，应拒绝发放贷款。”通知称。

通知并要求，规范房地产中介机构与商业银行业务合作，建立商业银行合作中介机构退出机制，各房地产中介机构不得提供或与其他机构合作提供首付贷、尾款贷等违法违规金融产品和服务。

通知称，北京银监局和央行营业管理部将适时会同相关部门对辖区内商业银行房地产信贷调控政策落实情况进行定期检查和不定期抽查，对存在违法违规行为的机构进行严肃问责。（完）

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