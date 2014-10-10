北京楼市限购政策现阶段不会退出--市住建委

路透北京10月10日 - 针对中国首都北京的楼市限购政策将要退出的消息，北京本地报纸新京报周五援引北京市住建委称，房地产限购政策现阶段仍将继续执行，不会退出。

北京市住建委相关负责人表示，北京作为特大型城市，从首都功能定位和人口资源环境可持续发展的需要出发，

该位人士称，北京刚刚实施的“普通住房认定标准调整”，使得享受税收优惠政策的普通住宅覆盖面扩大，已起到了支持普通家庭购买中小户型，减轻百姓购房的税费负担的作用。

北京已宣布自10月8日起将普通住宅认定标准放宽，调整后的标准是五环内单价在每平方米39,600元人民币，总价上限为468万元；普通住宅的买卖可以享受契税、营业税等税收优惠政策。

由于楼市低迷，中国逾40多个采取限购的城市都已悄然松绑。截止到目前，全国仅有北京、上海、广州、深圳、三亚五个城市仍在执行限购。

根据中国指数研究院发布的2014年9月十大城市房地产价格指数，十大城市中，七个城市的综合指数（新房）环比下跌，其中杭州下跌2.16%，跌幅最大。同比来看，五个城市综合指数上涨，北京仍为涨幅最大的城市，上涨3.75%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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