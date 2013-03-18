北京住建委否认出台“国五条”细则--人民网

路透北京3月18日 - 在地方房地产调控细则将出未出之际，市场对消息面格外敏感。针对国内媒体关于北京已出台“国五条”细则的报导，人民网周一援引北京市住建委表示，该市目前并未出台楼市新政细则，如果有相关政策将第一时间发布。

为遏制中国楼市过热的势头，中国政府在“两会”(全国人大和政协会议)前夕公布新“国五条”，加大房地产调控执行力度，其中关于个人住房转让按差价征收20%个人所得税的规定引起市场震动，并导致二手房成交大增。

国内有媒体此前援引中介消息人士称，北京已落实“国五条”细则，若出售房产是满五年唯一住房，仍免征个税；若是满四年唯一住房，则只征收卖房所得的4%个人所得税，满三年唯一住房征收8%，以此类推。若不是唯一住房，无论是否满五年，都要征收卖房所得的20%个人所得税。

刚刚公布的国家统计局房价数据显示，一线城市房价上涨压力仍大。北京新建房价涨幅继续居前，2月新建住宅销售价格指数同比上升5.9%，高于全国2.1%的平均增速。

住建部副部长齐骥在两会期间表示，各地的房地产调控目标需地方政府制定并发布，预计3月底调控细则将出台。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。