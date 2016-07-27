北京将适度提高第二套非普通商品住房首付款比例--住建委

路透北京7月27日 - 中国北京市住房和城乡建设委员会最新表示，今年将做好房地产市场调控，坚决遏制投机投资性购房需求，继续严格执行限购和差别化的信贷、税收等政策，适度提高第二套非普通商品住房的首付款比例。

北京住建委周二稍晚在官网发布《北京住房和城乡建设发展白皮书（2016）》称，下一步将按照“基本住房有保障、中端需求有支持、高端市场有调控”的思路，进一步完善符合首都实际的基本住房制度。

白皮书称，继续加强房价、土地、供应结构等市场因素监测分析，加强政策研究和政策储备，根据住宅和非住宅市场不同情况，采取区别化调控措施，促进房地产市场平衡发展。

还要着眼于首都功能定位、城市副中心建设、京津冀协同发展大局，加强通州及周边区域市场研究。

在优化住房供应结构方面，大力培育住房租赁市场，完善租赁市场管理体系，推动《北京市住房租赁条例》进入立法审议环节，深入研究落实购租并举的政策措施；促进二手房市场发展；优化新增住房供应，研究细化公共租赁住房、自住型商品住房、商品住房的供应政策与结构。

在加大政策性住房保障方面，统筹实物保障和货币补贴，在抓好保障房建设筹集任务的同时，进一步加大货币补贴力度，逐步扩大市场租房补贴范围；加大在轨道交通沿线、站点周边的供地力度，鼓励国有企业利用自有用地建设参与保障性住房建设。

今年以来北京房价的涨势虽不及上海、深圳引人注目，但在全国也属涨幅居前。统计局发布的6月70个大中城市房价数据中，北京新建商品住宅价格环比涨幅达到2.3%，同比为22.3%。（完）