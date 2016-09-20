北京取消农业和非农户口区分 将不断降低中心城区人口密度

路透北京9月20日 - 北京市发布进一步推进户籍制度改革的实施意见，取消农业户口和非农业户口性质区分，统一登记为居民户口，体现户籍制度的人口登记管理功能；并建立与统一城乡户口登记制度相适应的教育、卫生计生、就业、社保、住房、土地及人口统计制度。

刊登在北京市政府网的实施意见称，按照有序疏解非首都功能、优化提升首都核心功能要求，严守人口总量红线，着力优化调整经济结构和空间结构，积极推动“人随功能走、人随产业走”，不断降低中心城区人口密度。

改进现行落户政策，进一步完善各类落户渠道的统筹机制；实施积分落户制度，合理引导长期在京稳定就业和生活的常住人口落户预期和选择。

进一步完善户籍管理政策，建立城乡统一的户口登记制度，实施居住证制度，加快建设实有人口和常住人口动态监测平台，稳步扩大城镇基本公共服务覆盖面。到2020年，全市常住人口控制在2,300万人以内，城六区常住人口在2014年基础上下降15个百分点左右。

国务院2014年发布的《关于进一步推进户籍制度改革的意见》，要以居住证为载体，建立健全与居住年限等条件相挂钩的基本公共服务提供机制。各地要积极创造条件，不断扩大向居住证持有人提供公共服务的范围。目前中国已有多个城市出台户籍制度改革方案。（完）