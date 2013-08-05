北京市邀请外资投标126个基础设施项目

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海8月5日 - 据中国日报周一报道，北京市发展和改革委员会将邀请外资参加126个城市基础设施项目投标，项目总投资额为3,380亿元人民币(550亿美元)。
项目涉及轨道交通、道路、综合交通枢纽、污水处理设施、垃圾处理和供热等。
报导称民企投标将与国企投标受到同等对待，预计企业投资内部收益率(IRR)为8%。
北京市发改委委员杨旭辉表示，政府部门会采取多种模式，支持企业获得合理的投资回报。(完)
(编译 李春喜; 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。