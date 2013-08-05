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中国财经 | 2013年 8月 5日 星期一 11:27 BJT

北京市邀请外资投标126个基础设施项目

路透上海8月5日 - 据中国日报周一报道，北京市发展和改革委员会将邀请外资参加126个城市基础设施项目投标，项目总投资额为3,380亿元人民币(550亿美元)。

项目涉及轨道交通、道路、综合交通枢纽、污水处理设施、垃圾处理和供热等。

报导称民企投标将与国企投标受到同等对待，预计企业投资内部收益率(IRR)为8%。

北京市发改委委员杨旭辉表示，政府部门会采取多种模式，支持企业获得合理的投资回报。(完)

(编译 李春喜; 审校 张涛)

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