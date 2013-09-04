融创集团拍得北京农展馆地块 刷新单价地王纪录

路透北京9月4日 - 一线城市土地市场持续高温。北京周三出让的朝阳区农展馆地块再度刷新地王纪录，由融创集团以21亿元地价款、配建27.8万平方米的异地医院竞得，经测算楼面地价突破7万元/平方米。

据央广网报导，农展馆北路8号0304-622地块现场竞拍设定了上限价格21亿元，在竞买报价达到上限价格之后，转为在上限价格基础上现场竞报异地建设医院面积的方式确定竞得人。

该地块位于三环边四环内，为稀缺优质地块，曾在2012年底推出，但随即停止出让，再次入市后起始价从20亿元人民币降至18亿元。此次竞拍吸引了包括中海地产(0688.HK)、融创、懋源地产、和裕地产、合景泰富(1813.HK)等八家企业参与。

现场竞拍自18.8亿元起价，经历9轮竞价至21亿元上限，溢价率为16.67%，楼面价为3.55万元/平米，剔除配建医院面积后，楼面价约为7.3万元/平米。

链家地产市场研究部张旭认为，农展馆地块楼面价已经远超过目前农展馆商圈4万元/平米左右的平均价格，再现楼面价与二手房价格的倒挂。从房企的角度看，将该项目开发为豪宅级别的高端项目可能是未来唯一的选择。

今年二季度以来，土地市场持续回暖，热点城市不断有地王涌现，张旭认为，龙头房企在2013年销售向好的过程中，受益较大，销售额都出现了30%-50%之间的同比增长，资金实力大大加强。目前土地市场虽然出现上涨，但是整体市场依然比较温和，并未出现暴涨现象。不论从房企自身的资金状况还是土地市场的交易情况来看，目前依然是比较合适的拿地窗口期。

据链家地产市场研究部统计，截至9月4日，北京市已经出让土地140宗，成交总价为1,099亿元，为2012年同期的4.4倍，规划建筑面积为去年同期的1.7倍。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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