北京时隔39个月再现住宅用地流标 土地开始价值回归--报载

路透北京7月30日 - 中国楼市低迷已蔓延到了一线城市的土地市场，北京市总价77亿元人民币的两宗住宅地块因无人报价而流标，为时隔39个月后再现此景，暗示北京土地进入价值回归的调整过程。

中国证券报周三报导，这两宗住宅用地挂牌竞价截止日期为7月29日，起始价格分别达到31.45亿元和46亿元。

根据北京市土地整理储备中心的信息，这两宗地块分别为朝阳区孙河乡土地储备项目K地块二类居住用地，孙河乡土地储备项目BCDE地块二类居住、住宅混合公建、社区配套服务设施、中小学合校用地。

报导援引中原地产市场研究部数据显示，北京市上一次出现住宅用地流标还要追溯到2011年4月的顺义仁和镇梅沟营村两宗住宅用地。

“流标的最主要原因是起价过高。”中原地产分析师张大伟表示，这两宗地块的底价已经接近该区域内此前的中粮地王价格。

此外，2012年以来，该区域内已经成交五宗地块，加上目前的两宗挂牌地块，合计供应的建筑面积达到58.9万平方米，可以提供3,000套高端物业，这使得区域内供应量充足。

值得注意的是，当前房企拿地策略已经出现明显改变。张大伟认为，二季度以来，房企拿地更加务实，对土地的定价回归理性。

北京市长王安顺之前曾在北京上半年经济形势分析会上表示，北京不会轻易放松限购等措施，否则会削弱结构调整的动力，影响城市可持续发展。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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