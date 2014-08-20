北京华融以74.6亿元投得北京一地块 刷新当地“地王”纪录

路透北京8月20日 - 中国北京单价“地王”纪录周三再次被刷新。北京华融基础设施投资公司以74.6亿元人民币竞得北京西城区华嘉胡同地块，溢价率110%。据估算，刨去安置房和回购房，剩余商业部分的楼面价接近10万元/平方米，同时并成为北京总价“地王”。

据网易报导，今日北京华融、信达、SOHO中国(0410.HK)、安邦保险、方兴保利联合体等五家企业参加竞拍，最终北京华融竞得该宗地块，而华嘉胡同地块则是三年多以来北京市供应的唯一一宗二环内的住宅用地。

资料显示，竞得者北京华融隶属于北京市西城区国资委，同时也是华嘉胡同地块的一级开发商。

报导指出，华嘉胡同地块曾在今年2月挂出，曾被视为北京的准“双料地王”，不久后却被“暂停”出让。此番再次入市，地块的用地性质、出让面积及挂牌起始价等与之前相比均无变化，但招标文件却提出了更为严苛的条件。

信息显示，华嘉胡同地块建设用地面积20,663.72平方米，建筑控制规模不大于117,708平方米，起始价格35.5亿元，起始楼面价为3.02万元/平方米。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。