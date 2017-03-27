北京全面叫停“商改住” 在建在售商办项目不得出售给个人

路透上海3月27日 - 继认房又认贷等多手段后，北京市住建委等部委周日晚间再发通知加强商业、办公类项目管理。要求商办类项目不得擅自改变为居住等用途，开发企业在建(在售)项目，销售对象应当是合法登记的企事业单位、社会组织。

刊登在北京住建委网站的公告称，开发企业新报建商办类项目，最小分割单元不得低于500平方米；不符合要求的，规划部门不予批准。购买商办类项目的企事业单位、社会组织不得将房屋作为居住使用，再次出售时，应当出售给企事业单位、社会组织。

本次公告执行之前，已销售的商办类项目再次上市交易时，可出售给企事业单位、社会组织，也可出售给个人。个人购买需符合：名下在京无住房和商办类房产记录；在申请购买之日起，在京已连续五年缴纳社会保险或者连续五年缴纳个人所得税两个条件。

公告并要求，商业银行暂停对个人购买商办类项目的个人购房贷款；对规划用途为商办类的房屋，中介机构不得以任何方式宣传房屋可以用于居住。对违规代理商办类房屋销售或者虚假宣传商办类房屋居住用途的中介机构，依法注销机构备案，直至吊销营业执照。

新华社报导称，北京市对“商改住”的做法早就明令禁止，但不少开发企业一直在打政策“擦边球”，将不少40年或者50年产权的商办类项目规划建成为拥有独立厨房和卫生间的住宅。

新华引述中原地产首席分析师张大伟表示，目前50%至60%的商办类项目直接销售给个人。此次政策中北京商办类项目的购买条件比住宅更严格，这将导致个人购房者基本放弃购买商办类项目。

3月17日，北京实施“认房又认贷”升级限贷措施，并调高二套房首付比例，暂停发放25年以上个人房贷；随后又出台若干通知就实施细节做出规定，包括北京地区离婚一年内房贷申请人均按二套房信贷政策执行，非京籍人士购房需连续60个月缴纳个税等。(完)

参看详情，可点选北京住建委网站 here