北京银监局划定抵押消费贷款100万元上限--消息

（重发）今年改革重点扎实有效去产能 因城因地因层施策去库存--发改委
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透北京5月5日 -两位消息人士周一表示，为防范个人综合消费贷款领域的风险，中国银监会下属北京银监局发文，将辖区内各银行发放抵押消费贷款的上限定为100万元人民币，期限为10年内，并且贷款人需在贷后提供发票等证明。
消息人士援引北京银监局下发的有关通知称，银监局要求各商业银行规范个人综合消费贷款用途，细化用途范围，不得用于购房、投资等非消费领域；同时，不得利用个人住房按揭贷款与个人综合消费贷款相捆绑的个人组合贷款品种。
“之前本来想订成50万的上限，100万上限依然有很大空间，你很难想象用100万去消费。”一位接近监管层的人士表示。
目前路透暂未联络到北京银监局对此进行评论。
一位商业银行人士称，今后抵押消费贷款的审查将更加严格，尤其对于大额消费贷款。在贷后管理方面，银行也会更注重核实体现消费真实用途的相关证明。
上述接近监管层的人士表示，北京银监局要求从交易价格、借款人消费需求、消费意愿等维度对消费的合理性进行深入分析，多方查证贷款用途的真实性，并通过实地调查、账户监控、关联人访谈等加强贷后检查。
此外，银监局并要求辖内各银行应高度重视相关风险，密切关注金额较大、期限较长的个人综合消费贷款。
此前，中国银监会将消费金融公司发放消费贷款的额度上限由“借款人月收入5倍”修改为“20万元人民币”。（完）
(发稿 曹巍浩/李贺; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透香港4月28日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油周四公布，今年首季扭亏为盈，得益于油价上升，惟炼油业务利润降逾四成。
路透北京4月28日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行周四晚间公布，2017年第一季度实现归属于股东的净利润为700.12亿元人民币，同比增长3.03%；当季末，不良贷款率为1.52%，与去年末持平。