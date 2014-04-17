北京希望迁出污染企业 周边地区谨慎关注

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透北京4月17日（记者 David Stanway） -北京市今年下令超过50家企业关门，以降低污染，但将污染企业迁出可能面临其他地区的反对。
专家们指出，降低北京等大城市的煤消耗和工业生产，可能会让其他地区承担更多污染的压力，以维持经济增长。
“将北京的工厂搬到河北并不是最好的方法，”前政府研究员、美国国家资源保护委员会高级能源和环境顾问杨富强说道。
“这些工厂必须搬到中西部，那里需要发展制造业，而且当地经济问题更加紧迫。”
北京市政府称，已经下令53家企业将生产钢铁、重型机械和化工产品的工厂搬离北京，并向其支付9,050万元作为补偿。
《人民日报》本周援引北京市经信委主任张伯旭报道称，全年关闭的工厂数量可能达到500家。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。