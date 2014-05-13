北京计划斥资860亿元投建新机场

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京5月13日 - 北京计划在南部斥资860亿元打造新机场，以缓解北京首都国际机场(0694.HK)的压力。
上周晚些时候环保部网站上公示的文件显示，新机场靠近河北省，计划年旅客吞吐量为7,200万人次，货邮吞吐量为200万吨。
首都国际机场建于1958年，设计年旅客吞吐量为8,000万人次，已经在超负荷运转。2013年，首都机场旅客吞吐量为8,300万人次。
官方数据显示，去年中国所有机场的旅客吞吐总量超过7.54亿人次，较2012年增加11%，较五年前增加86%。
文件显示，到2015年，北京年航空旅客吞吐量料为1.13亿人次，到2020年将增加到1.42亿人次。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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