北京计划斥资860亿元投建新机场

路透北京5月13日 - 北京计划在南部斥资860亿元打造新机场，以缓解北京首都国际机场(0694.HK)的压力。

上周晚些时候环保部网站上公示的文件显示，新机场靠近河北省，计划年旅客吞吐量为7,200万人次，货邮吞吐量为200万吨。

首都国际机场建于1958年，设计年旅客吞吐量为8,000万人次，已经在超负荷运转。2013年，首都机场旅客吞吐量为8,300万人次。

官方数据显示，去年中国所有机场的旅客吞吐总量超过7.54亿人次，较2012年增加11%，较五年前增加86%。

文件显示，到2015年，北京年航空旅客吞吐量料为1.13亿人次，到2020年将增加到1.42亿人次。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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