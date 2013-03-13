必和必拓自信对北京奥运赞助过程合法

澳洲矿业巨擘必和必拓称，该公司正在配合一项涉及反贪腐的调查。必和必拓并回应媒体的报道称，该公司自信对2008年北京奥运会的赞助过程完全符合法律规定。澳洲金融评论报周三报道称，必和必拓对中国及其他国家的官员提供招待及送礼，2000年-2008年间，必和必拓在一项奥运的大型赞助案中投入数以百万美元计的金钱及招待。路透