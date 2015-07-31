版本:
中国
娱乐体育 | 2015年 7月 31日 星期五 18:09 BJT

北京获得2022年冬奥会举办权

路透北京7月31日 - 国际奥委会周五公布，中国北京获得2022年冬奥会举办权。

根据冬奥申委的规划，北京2022年冬奥会将在北京市区、延庆、张家口崇礼形成三个相对集聚的场馆群，其中有五个冰上场馆全部在北京，而除了高山滑雪、雪车雪橇等雪上项目在延庆举行外，雪上项目的主场地将在张家口市崇礼县。

国际奥委会去年7月宣布，北京、挪威奥斯陆和哈萨克斯坦阿拉木图三座城市入围2022年冬奥会候选城市，但奥斯陆随后在10月宣布退出，候选城市只剩北京和阿拉木图。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 娱乐体育

热门文章

编辑推荐

文章推荐