北京获得2022年冬奥会举办权

根据冬奥申委的规划，北京2022年冬奥会将在北京市区、延庆、张家口崇礼形成三个相对集聚的场馆群，其中有五个冰上场馆全部在北京，而除了高山滑雪、雪车雪橇等雪上项目在延庆举行外，雪上项目的主场地将在张家口市崇礼县。