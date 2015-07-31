北京获得2022年冬奥会举办权

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透北京7月31日 - 国际奥委会周五公布，中国北京获得2022年冬奥会举办权。
根据冬奥申委的规划，北京2022年冬奥会将在北京市区、延庆、张家口崇礼形成三个相对集聚的场馆群，其中有五个冰上场馆全部在北京，而除了高山滑雪、雪车雪橇等雪上项目在延庆举行外，雪上项目的主场地将在张家口市崇礼县。
国际奥委会去年7月宣布，北京、挪威奥斯陆和哈萨克斯坦阿拉木图三座城市入围2022年冬奥会候选城市，但奥斯陆随后在10月宣布退出，候选城市只剩北京和阿拉木图。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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