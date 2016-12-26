郭金龙称要清醒看到房价已过高 北京市将坚决保持房价平稳

路透北京12月25日 - 北京市委书记郭金龙最新表示，要清醒看到房价已过高，北京市将担负起主体责任，坚决保持房价平稳，并调整用地结构，合理提高住宅用地比例。

官方媒体北京日报周日援引郭金龙在中共北京市委十一届十二次全会上表示，将疏解非首都功能，推动京津冀协同发展，把功能疏解与人口调控紧密结合起来，坚决守住2,300万人的“天花板”。

“要清醒看到，房价已经过高，积累了风险，而且增加了社会焦虑，也是对城市可持续发展与和谐稳定的巨大挑战。”郭金龙在会上表示，要担负起主体责任，严格落实中央关于调控房价的部署和要求，坚决保持房价平稳。

郭金龙提及明年经济工作时称，要加强房地产市场调控，促进房地产市场平稳健康发展。自觉从解决经济结构性失衡和城市化深入发展的大背景来看待房地产问题。

解决好房地产问题，必须坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”这个定位，以解决群众的基本住房需求为出发点，紧密结合疏解非首都功能、棚户区改造、城乡结合部地区城市化等工作，进一步调整用地结构，合理提高住宅用地比例，加大改善性自住房建设力度。

结合实施居住证制度，继续完善住房保障体系，建立购租并举的住房制度，切实增加有效住房供给，努力实现住有所居的工作目标。

在疏解非首都功能方面，郭金龙指出，严格落实产业禁限目录，严控新增不符合首都功能的产业和行政事业性服务等机构，严控城六区新增建设用地，从源头上严格控制新增非首都功能，通过严控增量控制住总量。

他称，规划建设城市副中心，是疏解非首都功能的标志性工作。要按照2017年底本市四大市级机关和相关市属行政部门率先向副中心启动搬迁的要求，把行政办公区建设抓紧抓好。加快推动优质公共服务资源向副中心转移布局，提高副中心的综合承载能力，带动中心城区相关功能和人口的疏解。

今年北京房价涨幅可观，但9月30日收紧调控后渐趋平稳。中国统计局数据显示，11月北京新建商品住宅价格指数环比持平，同比增长28.9%。

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中国中央经济工作会议确定，要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，既抑制房地产泡沫，又防止大起大落。国家主席习近平亦表示，要规范住房租赁市场和抑制房地产泡沫是实现住有所居的重大民生工程。（完）

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