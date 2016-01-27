北京治理空气污染，郊区小企业纷纷关门

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京炒米店村1月27日（记者 Jessica Macy Yu） - 在北京市房山区闫村镇炒米店村，废弃的工厂显示出中国关闭数以千计污染型小企业的影响。这些天这里的空气确实好了，但工作也没了。

中国三年来消除雾霾的努力似乎正在奏效，绿色和平发布的报告显示，与2014年相比，2015年中国189座城市的PM2.5年平均浓度平均降低了10.3%

世界卫生组织2014年的报告显示，全球20个最脏的城市中13个在印度，但上个月北京首次启动了空气重污染红色预警。此后不久，北京称今年将再关闭2,500家小企业，炒米店的小企业就在其中。

北京不公布为治理污染而关闭的企业名单，路透研究发现，被关闭的企业包括炒米店村的北京鼎凯源工贸有限公司。这家烧煤的砖厂2014年底被关闭，170名工人失业，留守经理韩凤革说，她仍在等待折合约50万美元的补偿款。

“我现在53岁, 我是这儿生这儿长的，”韩凤革说道。“我现在也没有能力再重新做这么大的投资，只能等等看。”

北京市已经承诺向因治理污染而关闭的企业提供补偿。新华社去年12月报导，从2016年到2020年，中国已经准备投资17万亿元用于环保。

当被问及为什么韩凤革可能没有还收到补偿款时，北京市经济和信息化委员会高姓官员称：“它可能某一个环节不合格，它可能在某一个环节上不符合条件。”她不清楚北京鼎凯源工贸有限公司的情况。

在北京周边，治理空气污染的方法除了关闭企业外，还包括关闭或搬迁燃煤电厂，很多由大型国企运营，以及不允许老旧车辆上路和限制室外建筑活动。

批评人士指出，北京可能需要停止关闭小企业，更多地依赖与周边地区的合作，以及公平地执行《环境法》，切实应对污染问题。

“污染这个部分不是一城一地可以解决的，也就是说北京无论自己采取什么措施在自己的城市里面，也不能够比较有效地消除重污染天气的影响，”公众环境研究中心主任马军说道。

“因为这样的天气很多时候受到周边的传输的影响，在污染部分，燃煤的排放和工业的排放还占一个非常大的部分，北京就有很多小规模企业，但是周边就有规模非常大的企业，它们的排放量还是很大的。”

他指出，“从这个减排的效率来讲，必须跟周边（合作）来控制。”

大多数已经被关闭或将被关闭的企业都相对较小，对北京的经济整体上不会构成很大影响。但中小企业产值占中国国内生产总值（GDP）的60%左右，令人担心关闭中小企业对未来增长潜力的影响。

韩凤革称，北京鼎凯源工贸有限公司被完全关闭，损失超过1,700万元。2013年以来，炒米店村大部分砖厂和塑料厂都被关闭，相关的就业岗位也没了。

炒米店村村委书记杨军表示，“基本上本村企业没有了后，地址都租出去了，转变经营了，租给很多4S店，别克，起亚，比亚迪的，他们都来经营，我们收租金…”

虽然韩凤革说她没有收到补偿款，但有人收到了补偿款，不过他们说这并不够。

北京海明铸造和北京徽商木器有限公司的经理们对路透称，补偿款不足以弥补他们的损失。

位于通州区的海明铸造李（音）经理称，公司转投建筑材料行业，但利润不及之前的业务。

北京徽商木器有限公司经理洪郭胜称，公司从北京昌平区搬到了安徽省。

《京津冀协同发展生态环境保护规划》设定目标，到2020年PM2.5浓度比2013年下降40%左右。这意味着更多企业将不可避免地被关闭。

对于背负债务、难以东山再起的韩凤革来说，选择很有限。

“我希望政府部门说话算数就行，既然他们说了帮助转型，那我就等着他们帮助，能够尽快将这个补助资金到位最好”韩凤革说道。（完）