北京将通过搬迁小商品市场和医院等方式疏解中心城区人口

2010年10月23日在北京国贸附近拍到的图片。 REUTERS/Jason Lee

路透北京9月27日 - 北京市副市长陈刚周五表示，为改变北京市中心城区功能、人口过度聚集的状况，北京市将通过搬迁小商品市场和大型医院等方式，疏解中心城功能和人口，优化城市空间布局。

新华网援引他在北京市十四届人大常委会第六次会议上表示，中心区域将坚决停止新建商品住宅和大型公建项目，严格控制旧城的新增规模，停止大拆大建。

“人口规模、机动车数量过快增长，城市功能过度聚集在中心城区，新城配套不健全导致交通‘潮汐现象’严重等，均是北京市交通拥堵的深层次原因。”陈刚说。

他表示，今后北京市将从严控制中心城建设增量，疏解和优化中心城功能。同时，将明确功能疏解和优化的内容。严格限制商业物流设施建设，近期重点启动中心城小商品市场整治和外迁工作，加快新发地农产品批发市场等四大商业交通堵点治理的前期工作。

同时，限制中心城大型医院扩张，鼓励以整体搬迁或主体搬迁等模式，逐步疏解医疗机构。推动优质学校实施“一个法人、一体化办学”的建设模式，促进中心城区优质教育资源的均衡布局，进一步完善和落实“就近划片”的入学政策。

“北京市将从转变发展方式、优化城市功能和空间布局、完善交通体系和出行方式，标本兼治缓解交通拥堵。”陈刚称。

今年以来饱受雾霾之苦的北京表示，将重拳治理大气污染。北京市环保局此前表示，未来五年，北京在治理大气污染方面，预计将投入近万亿元人民币资金。（完）

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。