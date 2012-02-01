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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 1日 星期三 09:02 BJT

北京楼市春节零成交是技术问题--德意志银行

德意志银行周二在研究报告中称，春节假期北京房屋零成交是技术问题，没必要担忧。北京市住房和城乡建设委员会官员解释，春节期间房屋交易平台关闭，因此无成交。住建委表示交易平台於1月29日重新开放，第二天成交234套。德意志银行认为，这表明成交量恢复至假期前的水平。路透

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