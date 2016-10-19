北京市住建委称北京楼市预期已趋平稳 购房群体趋于理性

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月19日 - 中国北京市住房和城乡建设委员会周三表示，该市深化房地产调控政策以来，近日商品住房交易回落、购房资格审核量涨幅回落，房地产调控效果显现，市场预期趋于平稳，购房群体趋于理性。
北京市住建委网站新闻稿称，据调研情况看，10月各售楼处及门店的合同签订量、客源量、房源量、带看量等全面回落，目前二手房业主涨价的冲动已经得到明显平息，挂牌报价更加理性。
“10月1-16日，商品住房（不含自住房）共签约8,781套，较9月商品住房成交同比涨幅回落29.3个百分点。”新闻稿称。
目前北京市住建委已开展房地产市场专项检查，重点查处房地产开发企业恶意炒作、哄抬房价、捂盘惜售等九项不正当经营行为，以及房地产中介机构发布虚假房源信息等12项违法违规行为。
今后北京市还将严肃查处房地产开发企业违法违规等不正当经营行为，营造公平竞争的房地产市场环境，继续发挥保障性住房对房地产市场的稳定作用。
同日广州市也加大力度整顿规范房地产市场秩序，目前已成立专项检查小组，即日起在广州全市开展规范房地产企业开发经营活动和房地产经纪服务的检查整治专项行动，并联合物价部门、工商部门对问题突出的开发项目进行重点监管、联合检查。
中国热点城市房价连续狂飙，引发全社会对资产泡沫的担忧。8、9月以来，南京、苏州、杭州等前期涨势过猛的城市先后升级了楼市调控措施，而北京市9月30日晚宣布提高首付比例等重量级措施，拉开了地方密集调控的序幕，国庆长假前后共有逾20个城市收紧房地产政策。
新华视点上周五称，住房城乡建设部再出重拳规范房企不正当经营行为，并召开电视电话会议明确提出将依法查处发布虚假房源信息和广告等等九种房地产开发企业不正当经营行为。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。