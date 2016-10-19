北京市住建委称北京楼市预期已趋平稳 购房群体趋于理性

路透北京10月19日 - 中国北京市住房和城乡建设委员会周三表示，该市深化房地产调控政策以来，近日商品住房交易回落、购房资格审核量涨幅回落，房地产调控效果显现，市场预期趋于平稳，购房群体趋于理性。

北京市住建委网站新闻稿称，据调研情况看，10月各售楼处及门店的合同签订量、客源量、房源量、带看量等全面回落，目前二手房业主涨价的冲动已经得到明显平息，挂牌报价更加理性。

“10月1-16日，商品住房（不含自住房）共签约8,781套，较9月商品住房成交同比涨幅回落29.3个百分点。”新闻稿称。

目前北京市住建委已开展房地产市场专项检查，重点查处房地产开发企业恶意炒作、哄抬房价、捂盘惜售等九项不正当经营行为，以及房地产中介机构发布虚假房源信息等12项违法违规行为。

今后北京市还将严肃查处房地产开发企业违法违规等不正当经营行为，营造公平竞争的房地产市场环境，继续发挥保障性住房对房地产市场的稳定作用。

同日广州市也加大力度整顿规范房地产市场秩序，目前已成立专项检查小组，即日起在广州全市开展规范房地产企业开发经营活动和房地产经纪服务的检查整治专项行动，并联合物价部门、工商部门对问题突出的开发项目进行重点监管、联合检查。

中国热点城市房价连续狂飙，引发全社会对资产泡沫的担忧。8、9月以来，南京、苏州、杭州等前期涨势过猛的城市先后升级了楼市调控措施，而北京市9月30日晚宣布提高首付比例等重量级措施，拉开了地方密集调控的序幕，国庆长假前后共有逾20个城市收紧房地产政策。

新华视点上周五称，住房城乡建设部再出重拳规范房企不正当经营行为，并召开电视电话会议明确提出将依法查处发布虚假房源信息和广告等等九种房地产开发企业不正当经营行为。（完）