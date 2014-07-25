北京拟停建经适房和限价房 取消保障对象收入门槛--新华

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京7月25日 - 新华社周五报导称，北京经济适用房和限价房拟退出历史舞台，转而由“配售型保障房”取代，且在保障对象方面取消了收入准入标准，同时配租型保障房将对非京藉人员开放。
报导援引《北京市城镇基本住房保障条例（草案）》称，配售型保障房将只能用于自住，不得上市出售，确需转让的，政府予以回购或再配售。
“在原有经适房、限价房备案家庭解决住房困难问题后，不再新建经适房、限价房项目。”北京市住建委主任杨斌在说明时指出。
《条例（草案）》规定，未来政府将提供配租型保障性住房、配售型保障性住房和租赁补贴，即“一租一售一补”三种保障方式。
值得关注的是，为做好与现行制度的衔接，实现平稳过渡，将按照“新人新办法，老人老办法”的原则。
在保障对象方面，《条例（草案）》取消了收入准入标准，而且附则中还规定，按照居住证制度，非本市户籍人员亦可以申请配租型保障性住房。
北京日报此前曾报导称，北京市今年将出台基本住房保障条例（草案），规定本市保障性住房封闭运行，将不再上市交易，并将以“无房”作为受保障人群的惟一定性标准，其中一个较大突破将是把保障房向非京籍人员开放。（完）
(发稿 侯向明; 审校 曾祥进)
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