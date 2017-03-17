北京住建委称确保今年新建商品房均价环比不增长 加大土地供应

路透北京3月17日 - 中国北京住建委周五表示，将切实增加商品住房有效供应，三季度末完成全年土地供应计划，确保新建商品住房成交均价环比不增长。

而为完善商品住房销售和差别化信贷政策，北京市住建委、人民银行营管部等今日联合发布通知，决定从明日起实施购买二套房“认房又认贷”，首付比例提高至60%，并暂停发放贷款期限25年（不含25年）以上的个人住房贷款（含住房公积金贷款）。

住建委网站刊登新闻稿称，要加快、加大商品住房土地供应，三季度末完成全年土地供应计划，是去年全年实际供应量的2.5倍；同时，加大土地储备力度，适当增加计划外年度土地供应量。

同时，加强调度，督促“1300万平方米已拿地未开工、950万平方米已开工未入市”的在途商品住房项目加快开发进度，尽快形成商品住房供应。

所谓“认房又认贷”，则即是说，居民家庭名下在本市已拥有1套住房，以及在本市无住房但有商业性住房贷款记录或公积金住房贷款记录的，购买普通自住房的首付款比例不低于60%，购买非普通自住房的首付款比例不低于80%。

若居民家庭名下在本市无住房且无商业性住房贷款记录、公积金住房贷款记录的，购买普通自住房的执行现行首套房政策，即首付款比例不低于35%，购买非普通自住房的首付款比例不低于40%（自住型商品住房、两限房等政策性住房除外）。

住建委还称，要在预售审批、现房销售备案环节，严控商品住房申报价格；并大力整顿、规范房地产市场秩序。严肃查处房地产开发企业捂盘惜售以及中介机构哄抬房价、发布不实房源信息等违法违规行为，并给予公开曝光。（完）