北京楼市春节零成交是技术问题--德意志银行

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港1月31日电---德意志银行(DBKGn.DE)周二在研究报告中称，春节假期北京房屋零成交是技术问题，没必要担忧。
北京市住房和城乡建设委员会官员解释说，春节期间房屋交易平台关闭，因此无成交。住建委表示，交易平台於1月29日重新开放，第二天成交234套。德意志银行认为，这表明成交量恢复至假期前的水平。
股市投资者对房屋销售清淡的报导作出反应，他们非常担心地产商1月销售进一步下滑。恒大地产(3333.HK)、龙湖地产(0960.HK)等地产商公布去年12月房屋销售同比大幅减少53%。
春节期间房屋成交量通常较低，因很多人返回家乡。“成交量会低於往常，但这很正常，可以预见。”德意志银行分析师Tony Tsang和Jason Ching在报告中写道。“我们认为只要各方回到工作岗位，成交量就会开始回暖，特别是考虑到开发商料降价。”
1月新建房屋价格受影响较大，根据北京房屋数据，1月新建房屋价格下跌24%，至每平米17,560元人民币。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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