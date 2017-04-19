北京市严禁擅自改变产业项目规划用途作居住使用--央视

路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。

央视新闻客户端援引北京市规划国土委相关负责人表示，在近期加强商业、办公类项目管理的基础上，针对近期房地产市场出现的擅自将工业、科研等项目改变为居住用途并分割转让等市场乱象，北京市规划国土委会同相关部门出台了相关通知。

“关于进一步加强产业项目管理的通知”要求，产业项目应当严格按照规划用途组织设计、开发建设及使用，未经批准不得转让和分割销售；严禁擅自改变项目规划用途作为居住使用。

通知称，对于改为居住用途的产业项目，规划国土、住房城乡建设部门依法从严处罚项目建设单位，直至解除土地出让合同、撤销划拨批准文件收回土地，取消其在京取得土地的资格。

北京市住建委周二稍晚发布通知，就加强商业、办公类项目管理规定落实细节，明确“开发企业新报建商办类项目”指全市范围内未取得施工许可证的新建商业、办公类项目，“最小分割单元不得低于500平方米”，按照单层套内建筑面积核算。

北京市此前规定，商办类项目不得擅自改变为居住等用途，开发企业新报建商办类项目，最小分割单元不得低于500平方米；商业银行暂停对个人购买商办类项目的个人购房贷款，且个人购买商办类项目需满足限购条件。

根据住建委周二通知，规划、住建部门在工程竣工验收环节，要严格审查工程项目是否按照规划用途完成施工，对于预留孔洞、预埋管线等涉嫌改变为居住等其他用途的项目，相关部门不予验收。

对于违反土地出让合同内容，擅自改变土地使用性质的违法行为，规划国土部门依法收回土地，并限制其在本市土地市场参与竞拍其他土地。（完）

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