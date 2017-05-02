中行等八家银行收紧北京房贷 首套最低执行基准利率--报载

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9056元附近
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
路透北京5月2日 - 证券时报周二援引消息报导，中国银行(601988.SS)、农业银行(601288.SS)、工商银行(601398.SS)等八家银行已发通知，收紧北京市房贷，以网签日期为准，5月1日（含）以后网签的业务，首套房利率最低执行基准利率，二套房执行基准利率上浮20%。
这八家银行还包括建设银行(601939.SS)、交通银行(601328.SS)、中信银行(601998.SS)、招商银行(600036.SS)和北京银行(601169.SS)。根据它们最新的住房贷款利率通知，4月30日（含）以前网签的业务，首套房利率最低执行九五折。
报导并援引伟业我爱我家集团市场研究院统计称，4月北京全市二手住宅共完成网签16,902套，环比减少35%，同比减少36%。整体来看，3·17新政至今平均每日的签单量较新政前的平均签单量下滑了75.6%，市场已经跌落低谷。
此外，通过北京我爱我家登记的新增买卖房源登记量环比3月增加27.2%，新增买卖客户登记量环比减少32.6%。数据表明，目前愿意出售房屋的卖家明显增多，而咨询购房事宜、有意购买二手房的客户明显减少。
报导指出，在交易量下滑的同时，4月北京二手房价开始出现下跌，这也是2015年8月至今北京二手房价的首次回落。伟业我爱我家市场研究院统计显示，4月北京二手住宅的成交均价为59,564元/平米，比3月下降6.8%。
报导援引中原地产首席分析师张大伟指出，此次房贷利率的上调，是2014年“9·30”后楼市限贷政策三年来再次回到基准利率，信贷收紧的量变逐渐发展到了质变。特别是首套房贷利率恢复基准利率，对购房者的心理影响非常大。
伟业我爱我家集团副总裁胡景晖则认为，如今全国楼市政策的基调已定，北京作为楼市风向标，未来很长一段时间内的政策都将是从严趋紧、毫无松动可能的，所以市场的降温趋稳已成定局，而房价也将再无上涨的空间和动力，进一步下滑是大势所趋。
北京作为风向标城市，自3月17日以来已陆续出台十余项政策，需求方面，二套房“认房又认贷”，首付比例最高提至八成，离婚一年内购房按二套房贷执行，限购条件从严，整治针对学区房和商办类项目的投资投机；供给方面，公布五年供地计划，其中今年住宅供地1,200公顷，这较年初公布计划翻倍。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。