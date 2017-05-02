中行等八家银行收紧北京房贷 首套最低执行基准利率--报载

路透北京5月2日 - 证券时报周二援引消息报导，中国银行(601988.SS)、农业银行(601288.SS)、工商银行(601398.SS)等八家银行已发通知，收紧北京市房贷，以网签日期为准，5月1日（含）以后网签的业务，首套房利率最低执行基准利率，二套房执行基准利率上浮20%。

这八家银行还包括建设银行(601939.SS)、交通银行(601328.SS)、中信银行(601998.SS)、招商银行(600036.SS)和北京银行(601169.SS)。根据它们最新的住房贷款利率通知，4月30日（含）以前网签的业务，首套房利率最低执行九五折。

报导并援引伟业我爱我家集团市场研究院统计称，4月北京全市二手住宅共完成网签16,902套，环比减少35%，同比减少36%。整体来看，3·17新政至今平均每日的签单量较新政前的平均签单量下滑了75.6%，市场已经跌落低谷。

此外，通过北京我爱我家登记的新增买卖房源登记量环比3月增加27.2%，新增买卖客户登记量环比减少32.6%。数据表明，目前愿意出售房屋的卖家明显增多，而咨询购房事宜、有意购买二手房的客户明显减少。

报导指出，在交易量下滑的同时，4月北京二手房价开始出现下跌，这也是2015年8月至今北京二手房价的首次回落。伟业我爱我家市场研究院统计显示，4月北京二手住宅的成交均价为59,564元/平米，比3月下降6.8%。

报导援引中原地产首席分析师张大伟指出，此次房贷利率的上调，是2014年“9·30”后楼市限贷政策三年来再次回到基准利率，信贷收紧的量变逐渐发展到了质变。特别是首套房贷利率恢复基准利率，对购房者的心理影响非常大。

伟业我爱我家集团副总裁胡景晖则认为，如今全国楼市政策的基调已定，北京作为楼市风向标，未来很长一段时间内的政策都将是从严趋紧、毫无松动可能的，所以市场的降温趋稳已成定局，而房价也将再无上涨的空间和动力，进一步下滑是大势所趋。

北京作为风向标城市，自3月17日以来已陆续出台十余项政策，需求方面，二套房“认房又认贷”，首付比例最高提至八成，离婚一年内购房按二套房贷执行，限购条件从严，整治针对学区房和商办类项目的投资投机；供给方面，公布五年供地计划，其中今年住宅供地1,200公顷，这较年初公布计划翻倍。（完）