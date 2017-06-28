北京市住建委推进“拿地未开工和开工未入市项目”尽早入市

人民币兑美元收涨创逾七个半月新高 汇率新均衡位置明显上移
路透北京/上海6月29日 - 人民币兑美元即期周四收盘大涨逾200点创逾七个半月新高，为连续第四日收涨，盘中则一度大涨270点至6.7722，为去年11月9日以来新高；中间价亦升至两周高点。本周四个交易日已经累积上涨1,400点。
路透北京6月28日 - 中国北京市住房和城乡建设委员会最新发布通知，截至3月底，北京市共有拿地未开工项目161项，开工未入市项目228项，将推进清单项目尽早入市、尽早形成市场实际供应。
住建委网站周二刊登的通知规定，凡列入清单的商品住宅项目，开发企业取得一个施工许可后，可以对应办理两次预售许可。在申请第二次预售许可时，应同时提交情况说明。
已取得过一次预售许可的项目，在2017年年底前可申请办理第二次预售许可；未取得过预售许可的项目，在2017年年底前取得的预售许可面积超过施工许可总面积50%的，在2018年6月30日之前，可申请办理第二次预售许可。
未纳入清单的项目仍按照原规定执行。
北京住建委在今年3月17日出台严厉调控措施的同时表示，要加快、加大商品住房土地供应；同时，加强调度，督促“1300万平方米已拿地未开工、950万平方米已开工未入市”的在途商品住房项目加快开发进度，尽快形成商品住房供应。（完）
浏览清单项目，点选北京住建委网站： here
(发稿 宿泱韫)
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