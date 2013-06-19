京、深等地房产税试点方案已上报--报载

路透上海6月19日 - 中国证券报周三报导引述权威人士的话称,近期北京、深圳、南京和杭州等多地房产税试点方案已上报，多数方案已接近“最终版本”。房产税试点可能在近期扩围。

权威人士表示，多个城市的方案已上报至由住建部牵头，财政部、国家税务总局等部门参与的协调小组。经过反复审议，将最终确定试点城市和方案，并交由国务院批复。据了解，上报方案的城市除此前披露的杭州外，还包括南京、青岛等二线城市，以及北京、深圳等一线城市。

报导称,按照杭州市上报的方案，房产税从家庭第二套住房起征，存量免征。其中，人均60平方米以上的普通住宅，拟征税率为4%，豪宅的拟征税率为8%。上述方案确定的“存量免征”原则，以及两档税率划分，与上海的房产税试点方案颇为类似。

报导指出，北京、深圳、南京等地的房产税试点方案，同样采用了“存量免征”的原则。分析人士认为，这种思路的主要考量在于有助于试点的顺利落地。据悉，不少大城市房屋权属关系复杂，且拥有多套房的业主为数不少，若对存量房屋征收房产税，不仅难以理清上述权属关系，更容易引发有房一族抵触。

但知情人士表示，在个别东部城市的方案中，不排除房产税向存量征收的可能。但其前提是划定人均免征面积，使房产税向高收入人群征收，不给中低收入群体增加负担。

中证报周三还引述财政部财政科学研究所所长贾康的话称，今年实现房产税试点城市扩围的概率较大，存量房征收房产税也是改革的方向，但应只针对高端住宅征收。

他还表示，房产税试点扩围，房价并不会应声而落。目前中国城镇化水平实际才40%多，以后要一路走高至70-80%，房价才能相对稳定。

自上海、重庆于2011年初启动房产试点后，有关这一试点扩围的消息不断，但一直未有实质动作。今年5月，发改委相关负责人表示，房产税试点“今年会有具体动作”。

尽管中国2月出台新国五条房地产调控措施，但国内房地产价格上涨动力仍较大。国家统计局周二发布的数据显示，5月，在全国70个大中城市中，有69个城市新建商品住宅价格（不含保障房）同比出现上涨，上涨城市比上月明显增多。其中，广州、北京、深圳、上海四个一线城市成为领跑者，涨幅均超过10%。（完）

(发稿 林琦； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。