博客：北京变“雾都”非一朝之事

2013年1月14日，北京中央商务区，中央电视台大楼和附近的工地笼罩在一片浓雾中。 REUTERS/Jason Lee

记者 David Stanway

北京2008年夏季奥运会前，中国政府净化蓝天的成果曾震惊世界。时光飞转到2013年1月，面对同一片被雾霾笼罩近一周的天空，政府似乎有些无力应对。

本周，中国国务院副总理李克强发表讲话呼吁北京民众保持耐心，他在讲话中称治理空气污染需要长期过程。

面对有记录以来最严重的污染天气，地方官员采取紧急措施减少交通和工厂排放，但对多年累积的污染顽疾，这些措施只能起到暂缓作用。

空气污染为何会如此急剧恶化呢？

环保和分析人士认为，这是由许多原因综合导致的，包括过度依赖重工业、大量使用煤炭、污染法规执行不力、新车激增、地方政府不惜代价发展经济等。

自上周五以来，首都北京变成“雾都”，上周六北京的空气质量指数则创历史记录，市政府亦警告居民减少外出。

如此严重的污染不仅引起公愤，还令媒体发出了罕见的批评之声。面对这种情况，政府表示将减少公车出行使用，并会暂时关闭一批工厂。但环保人士认为，需要出台更全面的解决方案。

“这些真的只是暂时性措施，从长远看，必须要解决像燃煤工厂这样的根本问题，”位于美国的清洁空气任务组织（Clean Air Task Force）亚太区总代表孙嗣敏（Ming Sung）说。

自2000年以来，中国煤炭生产和消费增长了两倍，2012年钢铁产量预计约达7.2亿吨，较2000年时增长四倍有余。

不只北京污染严重

为了举办2008年夏季奥运会，北京将一些发电厂和家庭取暖所用燃料由煤炭改为天然气，还暂时关闭了一些工厂，并勒令大型工业企业搬离人口聚集的中心地区。

但这些举措只是消除了污染源，空气质量却仍在恶化。

“你不能说只要污染不来到我这一片就行，真正需要的是全国（都能这样），”孙嗣敏说。

中国科学院估计，北京上空飘浮的PM2.5中有四分之一是从外地飘来的，而工业重地河北就是源头之一。

之前在政府机构从事能源研究工作的杨富强称，包括北京在内的大多数地方政府将工业增长放在优先地位，是中国治理空气污染一直不见成效的主要原因之一。