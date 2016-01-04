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亚洲 | 2016年 1月 4日 星期一 19:42 BJT

2015年北京市PM2.5年平均浓度下降6.2%--北京市环保局

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月4日 - 北京市环保局网站周一发布的一份报告指出，2015年北京市环境空气中PM2.5平均浓度为80.6微克/立方米，与2014年相比下降6.2%。

世界卫生组织建议PM2.5年平均浓度不超过10微克/立方米。

北京市环保局还表示，去年二氧化硫浓度降幅最大，降幅为38.1%；重污染共46天，较2014年减少1天。(完)

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