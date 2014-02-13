北京污染接近不适宜人类居住程度--报告

中国一份官方报告显示，北京的严重污染使其几乎不适宜人类居住。据中国官媒报道，中国社会科学文献出版社和上海社科院共同发布了《国际城市蓝皮书：国际城市发展报告（2014）》。蓝皮书指出，在全球40个国际城市排名中，北京的生态指数排名倒数第二。北京市环保局的数据显示，2013年北京不达标的总天数为189天。图为2013年11月8日雾霾中的北京。路透