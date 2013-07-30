北京控股向控股股东收购中国燃气22%股份 涉资82.2亿港元

路透香港7月30日 - 北京市政府背景的北京控股有限公司(0392.HK)周二公告称，向控股股东北控集团收购其所持的中国燃气(0384.HK)22.01%股份，总收购金额为82.22亿港元。

北京控股在联交所发布公告指出，收购价格为每股7.80港元，收购代价将以现金20亿港元以及发行1.13亿新股支付。

根据联交所上周资料，北控集团按平均每股9.004港元，购入318万股中国燃气股份，涉资约2,863万港元；该次增持后，持股比例由21.94%升至22.01%，继续落实最大股东地位。

中国燃气去年力抗中石化(0386.HK)(600028.SS)与新奥能源(2688.HK)敌意收购时，北控集团不断在市场上增持中国燃气的股份，惟动机始终未明。其后中国燃气与中石化“和好”，并展开战略合作商谈。

北控集团为北京控股(0392.HK)的控股股东，后者亦从事城市燃气供应业务。摩根士丹利为此收购的财务顾问。

中国燃气周一收在8.83港元，过去一个月来升20.301%；北京控股收在55.35港元，过去一个月来跌7.203%。（完）

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(记者 李珊珊; 审校)

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