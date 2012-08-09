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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 9日 星期四 11:41 BJT

第八次“陈江会”周四召开

第八次两岸“陈江会”周四在台北召开，将於今日午後签署投保及海关协议，令四年来两岸签署的协议达到18项。海协会称，在今日两岸签署两项协议後，除包括服务贸易协议在内的ECFA後续协商将加速谈判外，下一步双方可就医药卫生、地震及科技等议题展开合作商谈。

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