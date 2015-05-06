推进京津冀一体化今年加快推进一批客运专线、城际铁路项目

路透北京5月6日 - 中国交通运输部部长杨传堂表示，京津冀交通一体化的工作重心从总体谋划转向全面推进实施，先行一步、率先突破。今年加快推进一批客运专线、城际铁路项目前期研究及建设工作，组织启动一批港口集疏运项目，加快推进北京新机场及配套工程建设。

中国政府网周三援引京津冀交通一体化领导小组组长杨传堂的话称，当前京津冀交通一体化的顶层设计已基本完成，今年要重点做好五项工作，包括做好专项规划编制工作。加快推进京津冀城际铁路网、津冀港口群集疏运体系、北京新机场集疏运体系等专项规划的编制和优化完善工作，并做好与“十三五”规划的有效衔接。

着力推进重大项目实施。加快推进一批客运专线、城际铁路项目前期研究及建设工作，大力推进京津冀区域“断头路”、“瓶颈”路段建设，组织启动一批港口集疏运项目，加快推进北京新机场及配套工程建设。力争在交通“一卡通”互联互通、公共出行和物流信息平台建设等方面实现突破性进展。

加强重大政策的研究与落地。密切跟踪支持交通加快建设的土地、审批、财税等政策调整，在“十三五”规划编制中要关注对河北的特殊支持和对城际轨道交通建设支持政策的研究等。

京津冀一体化，长江经济带，一带一路等都是本届中国政府力推的大项目。今年中国政府工作报告中明确提出，推进京津冀协同发展，在交通一体化、生态环保、产业升级转移等方面率先取得实质性突破。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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