（更正）大办婚宴的北京村官马林祥被免职（更新版）

（更正：内文第二段婚宴地点不准确，应为仅第三日婚宴在国家会议中心举行。）

路透北京10月8日 - 中国官方媒体周二称，为儿子大办婚宴的村官马林祥因“铺张浪费”被免职。

报道称，马林祥为北京市朝阳区来广营乡清河营村村委会副主任，国庆期间为儿子连办三天婚宴，共摆约250桌，并请来明星助阵，估计花费至少160万元。前两日婚宴在村内设流水席，第三日婚宴在国家会议中心举行。

马林祥对《新京报》称，婚礼是两家共同出的钱，亲家执意要大办婚宴，自己拦也拦不住。

新华社报道称，因铺张浪费，违反中央相关规定，朝阳区纪委已责成乡党委依据相关法定程序，罢免其村委会副主任一职。朝阳区纪委表示，目前调查组暂未发现其动用公款公物操办婚礼，并将继续对此事进行深入调查。

报道指出，马林祥表示，他只在村里办了两天的流水席，共花了20万左右，礼金只收了几万块。

马林祥在接受新华社记者采访时表示：“作为一个村干部，我也知道中央的‘八项规定’，不该这么搞，但亲家执意要搞，我拦也没拦住。”

马林祥称，亲家是江苏南通的商人，家底殷实。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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