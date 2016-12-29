北京将加大普通商品房供给 确保明年房价环比不增长--代市长

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京12月29日 - 北京市代市长蔡奇最新表示，要精准发力，坚决抑制房地产投资投机行为，加大普通商品住房供给力度，确保明年房价环比不增长；要合理增加住宅用地供应，从源头稳定市场预期。
本地官方媒体--北京日报周四援引蔡奇在市住建委座谈会上的发言称，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，以建立购租并举住房制度为主要方向，深化房地产业供给侧结构性改革，抓紧研究建立长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。
他强调，要培育和规范住房租赁市场，把“租房住”作为实现住有所居的重要手段。大力发展公租房，着力解决新市民住房问题。加大自住型商品房供应，发挥其改善民生、平抑房价的作用。
他并要求，提高保障房品质，市政基础设施、公共服务配套要同步建设，同步交付使用，推广装配式住宅。还要做好房屋建设中的安全生产工作。
北京市委书记郭金龙此前在中共北京市委十一届十二次全会上表示，要清醒看到房价已过高，北京市将担负起主体责任，坚决保持房价平稳，并调整用地结构，合理提高住宅用地比例。
今年北京房价涨幅可观，但9月30日收紧调控后渐趋平稳。中国统计局数据显示，11月北京新建商品住宅价格指数环比持平，同比增长28.9%。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。