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国际财经 | 2017年 4月 18日 星期二 16:12 BJT

白俄罗斯总统称有意在中国市场发售公债

路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。

“我们有意在中国金融市场发售白俄罗斯公债，”卢卡申科对到访的中国全国人大常委会委员长张德江表示。

卢卡申科未透露计划在中国发售公债的时间或规模。白俄罗斯今年将向债权人偿还约30亿美元债务。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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