白俄罗斯总统：独裁者好过同性恋

路透柏林3月4日电---白俄罗斯总统卢卡申科周日抨击威胁进一步制裁该国的欧盟官员，称“独裁者总好过同性恋”，这看来是在反击称其为“欧洲最後一个独裁者”的德国外长韦斯特韦勒。

韦斯特韦勒是德国历来首位公开同性恋身份的外长。

欧盟领导人周五在布鲁塞尔峰会上抨击白俄罗斯人权问题，呼吁进一步实施制裁，向卢卡申科施压。

据白俄罗斯通讯社Belta报导，卢卡申科称白俄罗斯将对制裁措施作出强烈回应。

Belta引述他的话称：“这是绝对的歇斯底里。正如你看到的，冲在最前面的有两种政客，一种在华沙，另一种在柏林。”

“不管我听到谁在叫嚣独裁……我就想：当独裁者总好过同性恋。”

卢卡申科过去就曾抨击同性恋，去年声称“不喜欢同性恋者。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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