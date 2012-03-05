白俄罗斯总统：独裁者好过同性恋

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透柏林3月4日电---白俄罗斯总统卢卡申科周日抨击威胁进一步制裁该国的欧盟官员，称“独裁者总好过同性恋”，这看来是在反击称其为“欧洲最後一个独裁者”的德国外长韦斯特韦勒。
韦斯特韦勒是德国历来首位公开同性恋身份的外长。
欧盟领导人周五在布鲁塞尔峰会上抨击白俄罗斯人权问题，呼吁进一步实施制裁，向卢卡申科施压。
据白俄罗斯通讯社Belta报导，卢卡申科称白俄罗斯将对制裁措施作出强烈回应。
Belta引述他的话称：“这是绝对的歇斯底里。正如你看到的，冲在最前面的有两种政客，一种在华沙，另一种在柏林。”
“不管我听到谁在叫嚣独裁……我就想：当独裁者总好过同性恋。”
卢卡申科过去就曾抨击同性恋，去年声称“不喜欢同性恋者。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。