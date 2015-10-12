卢卡申科第5次当选白俄罗斯总统

路透明斯克10月11日 （记者 Andrei Makhovsky） - 白俄罗斯现任总统卢卡申科在周日大选中以压倒性优势获胜，为其赢得第五个总统任期。

卢卡申科五年前的再次当选曾引发大规模抗议活动，一些反对派领袖因此锒铛入狱。但他在面对经济危机及乌克兰冲突时确保稳定，这令其20年政权的支持率上升。

白俄罗斯中央选举委员会称，卢卡申科获得了83.5%选票的支持。这略高于其在2010年选举中80%的得票率。

根据该委员会，在所有投票中，投票反对所有候选人的比例约为6.5%。

在周日大选中，与卢卡申科角逐的另外三位候选人均未对卢卡申科构成严重挑战。该国反对派人士曾呼吁抵制大选。

周日投票的一些选民对选举这一政治程序并不是很信任。“我投票是因为这是每个公民的义务……对这个国家有什么好处？他们编造他们的谎言，我们假装相信他们，”不愿透露姓氏的68岁退休老人Alexander说。（完）