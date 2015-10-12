卢卡申科第5次当选白俄罗斯总统

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透明斯克10月11日 （记者 Andrei Makhovsky） - 白俄罗斯现任总统卢卡申科在周日大选中以压倒性优势获胜，为其赢得第五个总统任期。
卢卡申科五年前的再次当选曾引发大规模抗议活动，一些反对派领袖因此锒铛入狱。但他在面对经济危机及乌克兰冲突时确保稳定，这令其20年政权的支持率上升。
白俄罗斯中央选举委员会称，卢卡申科获得了83.5%选票的支持。这略高于其在2010年选举中80%的得票率。
根据该委员会，在所有投票中，投票反对所有候选人的比例约为6.5%。
在周日大选中，与卢卡申科角逐的另外三位候选人均未对卢卡申科构成严重挑战。该国反对派人士曾呼吁抵制大选。
周日投票的一些选民对选举这一政治程序并不是很信任。“我投票是因为这是每个公民的义务……对这个国家有什么好处？他们编造他们的谎言，我们假装相信他们，”不愿透露姓氏的68岁退休老人Alexander说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。