卢卡申科第5次当选白俄罗斯总统

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透明斯克10月11日 - 白俄罗斯现任总统卢卡申科在周日大选中以压倒性优势获胜，为其赢得第五个总统任期。
卢卡申科五年前的再次当选曾引发大规模抗议活动，一些反对派领袖因此锒铛入狱。但他在面对经济危机及乌克兰冲突时确保稳定，这令其20年政权的支持率上升。
白俄罗斯中央选举委员会称，卢卡申科获得了83.5%选票的支持。这略高于其在2010年选举中80%的得票率。
根据该委员会，在所有投票中，投票反对所有候选人的比例约为6.5%。
在周日大选中，与卢卡申科角逐的另外三位候选人均未对卢卡申科构成严重挑战。该国反对派人士曾呼吁抵制大选。
周日投票的一些选民对选举这一政治程序并不是很信任。“我投票是因为这是每个公民的义务……对这个国家有什么好处？他们编造他们的谎言，我们假装相信他们，”不愿透露姓氏的68岁退休老人Alexander说。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”