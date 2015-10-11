卢卡申科称不介意诺奖得主对自己的批评

路透明斯克10月10日 - 白俄罗斯总统卢卡申科周五对瑞典学院将2015年诺贝尔文学奖授予白俄罗斯女作家阿列克西耶维奇表示欢迎，并表示自己不会因阿列克西耶维奇对政府的批评言论而反对她。

现居明斯克的阿列克西耶维奇周四获得诺贝尔文学奖，她在作品中描述了苏联时代的严酷生活。她没有回避对1994年以来始终领导白俄罗斯的卢卡申科的批评。

白俄罗斯周日将举行总统大选，卢卡申科正在寻求第五届总统任期。因卢卡申科对待政治异见人士的方式以及该国糟糕的人权纪录，明斯克当局与西方国家关系长期紧张。

“我为她感到高兴，因为她是白俄罗斯公民，”官方的白俄罗斯国家通讯社（Belta）引述卢卡申科的话称。“一个人采取某种立场是好事。也许是持相反的观点，那是她的方式，我没有什么要反对她的，”卢卡申科说道。

在获奖后的首次公开讲话中，阿列克西耶维奇称自己不会费神去参加周日大选的投票活动，“因为我们都知道谁会赢”。

卢卡申科在三年前接受路透采访时曾将自己说成是“欧洲最后也是唯一的独裁者”。但是，观察人士称，卢卡申科对俄罗斯去年将克里米亚并入俄版图提出批评，举办乌克兰和平会谈，今年8月还赦免了六名反对派领导人，这些都暗示他正在寻求改善自己在西方世界的形象。

外交消息人士周五称，欧盟在周日白俄罗斯大选之后将临时解除对白俄罗斯以及卢卡申科本人的制裁，为期四个月，除非在最后时刻发生镇压活动。(完)