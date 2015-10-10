卢卡申科称不介意诺奖得主对自己的批评

白俄罗斯总统卢卡申科周五对将2015年诺贝尔文学奖授予白俄罗斯女作家阿列克西耶维奇表示欢迎，并表示自己不会因阿列克西耶维奇对政府的批评言论而反对她。在获奖后的首次公开讲话中，阿列克西耶维奇称自己不会费神去参加周日大选的投票活动，“因为我们都知道谁会赢”。路透