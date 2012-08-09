“泰迪熊风波”升级 白俄罗斯召回驻瑞典使馆全体人员

特雷莎·梅退欧计划遭遇阻力 上议院投票要求提出修正案
路透伦敦3月1日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三在上议院遭遇挫败，上议院投票要求政府变更退欧计划，表示唯有特雷莎·梅承诺保障欧盟公民的权利，方能启动退欧谈判。
路透明斯克8月8日电---白俄罗斯周三表示，正撤回驻瑞典使馆剩余人员，并要求瑞典采取对等举措。此事起因是，7月4日一架瑞典飞机进入白俄罗斯领空，空投800只携带宣传民主传单的玩具泰迪熊。
白俄罗斯外交部声明称并非要切断与瑞典的关系。但该国最新举措标志着事态升级，与欧盟本已紧张的关系势必进一步恶化。
白俄罗斯8月3日驱逐瑞典驻该国大使，白俄罗斯驻瑞典大使也被撤回。
白俄罗斯外交部表示，白俄罗斯目前正召回驻瑞典使馆剩余工作人员，因瑞典又驱逐了两名白俄罗斯外交官，并拒绝接受新的白俄罗斯大使就职，使得事态严重化。
声明称：“因此，白俄罗斯不得不作出决定，撤回驻瑞典使馆，并召回使馆所有工作人员。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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