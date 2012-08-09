版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 8月 9日 星期四 11:44 BJT

“泰迪熊风波”升级 白俄罗斯召回驻瑞典使馆全体人员

白俄罗斯周三表示，正撤回驻瑞典使馆剩余人员，并要求瑞典采取对等举措。继白俄罗斯8月3日驱逐瑞典驻该国大使後，白俄罗斯驻瑞典大使也被撤回。此事起因为今年7月4日，一架瑞典飞机进入白俄罗斯领空，空投800只携带民主传单的玩具泰迪熊。图为瑞典驻白俄罗斯大使馆。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐