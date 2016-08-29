五名疑似攻击布鲁塞尔犯罪学机构的嫌犯被拘留--检方

路透布鲁塞尔8月29日 - 布鲁塞尔检方发言人表示，五名涉嫌对布鲁塞尔犯罪学机构(Brussels Institute of Criminology)纵火的人员周一被拘留并遭到讯问。

周一稍早，有多人在比利时犯罪学机构纵火，引发爆炸，但未造成伤亡。

“五人已在辖区内被拘留，并进行传讯，”发言人Ine Van Wymersch在记者会上表示。(完)