五名疑似攻击布鲁塞尔犯罪学机构的嫌犯被拘留--检方

特朗普称英国退欧将成为“伟大的事情” 想大幅削减核武
路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。
路透布鲁塞尔8月29日 - 布鲁塞尔检方发言人表示，五名涉嫌对布鲁塞尔犯罪学机构(Brussels Institute of Criminology)纵火的人员周一被拘留并遭到讯问。
周一稍早，有多人在比利时犯罪学机构纵火，引发爆炸，但未造成伤亡。
“五人已在辖区内被拘留，并进行传讯，”发言人Ine Van Wymersch在记者会上表示。(完)
(编译 张明钧; 审校 艾茂林)
路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。
路透伦敦1月15日 - 英国首相办公室周日称，特雷莎·梅下周将利用对英国脱欧发表重要讲话的机会，呼吁英国民众放下去年公投的对立，为一个更开放的英国愿景团结起来。
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。