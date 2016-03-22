布鲁塞尔机场发生爆炸 多人受伤--比利时媒体（更新版）

路透布鲁塞尔3月22日 - 比利时媒体称，布鲁塞尔机场出发大厅周二上午发生两起爆炸，有多人受伤。

四天前，去年11月发生的巴黎恐怖袭击案一名嫌疑人在布鲁塞尔被捕。比利时警方一直在防备报复行为。

社交媒体上发布了出发大厅内冒烟的图片，所有的窗户玻璃都被爆炸震碎。乘客们沿着出发大厅的廊道逃脱。

当时身处现场的英国天空电视台的Alex Rossi称，他听到两声“很响、很响的爆炸”。

“我能感觉到建筑物晃动。有灰尘和烟……我向爆炸地点赶去，从那里出来的人看起来失魂落魄和非常震惊。”

“感觉像是恐怖袭击，但机场当局并没有予以确认。”

比利时媒体称，前往布鲁塞尔机场的轨道交通已经暂时停止运转。