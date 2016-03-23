（更正）布鲁塞尔机场恐袭案令人质疑机场安检流程

2016年3月22日，布鲁塞尔Zaventem机场遭遇爆炸袭击后一名士兵站在破碎的机场建筑窗户外。 REUTERS/Francois Lenoir

（更正：原标题“布鲁塞尔机场恐袭案引发全球机场安全问题”不准确，改为“布鲁塞尔机场恐袭案令人质疑机场安检流程”，此外调整第一段和第四段措辞。）

路透柏林3月22日（记者 Victoria Bryan） - 路透柏林3月22日（记者 Victoria Bryan）-布鲁塞尔机场周二发生两起爆炸袭击，促使欧洲各国加强机场安保，并令人质疑乘客进航站楼后什么时候该接受安检。

比利时公共广播VRT称，14人在布鲁塞尔Zaventem机场遇难，20人在地铁爆炸中丧生。布鲁塞尔已全城封锁。

比利时联邦检察官称，布鲁塞尔机场的爆炸可能由自杀炸弹客所引爆。布鲁塞尔机场每年吞吐旅客超过2,300万人次。莫斯科的多莫杰多沃机场到达大厅2011年也发生了类似的致命袭击。

欧洲各大机场安检严格，乘客及行李需要接受武器和爆炸物检查后才能获准登机，但这些检查通常是在值机后才进行。

“我感到奇怪的是，机场中只有一半的地方是安全的。从你到达停车场的那一刻，整个机场都应确定是安全的，”独立航空安全咨询公司Augmentiq总经理Matthew Finn告诉路透称。

此次恐袭后，欧洲各国在伦敦、巴黎、法兰克福机场、各国边境和其它地点、以及其它交通枢纽都加强了巡逻。各个航空公司也将航班分流到了附近的机场。美国纽约和新泽西的机场都加强了安保。

在非洲、中东和东南亚的一些地区，旅客携带的文件和物品甚至要接受检查才能进入机场大厅。相比之下，欧洲很多机场要相对开放。

在这些欧洲机场中唯一例外的是土耳其机场，乘客及其行李在进入航站楼前、以及在值机后均要接受检查。莫斯科在航站楼各个入口也要对人员进行安检。

“两名恐怖分子携带爆炸装置进入机场航站楼区域，这无疑是个重大失败，”以色列安全协会执行长、特拉维夫本古里安机场前安全长官Pini Schiff接受以色列电台采访时称。

Augmentiq公司总经理Matthew Finn称，各国政府应重新考虑机场的 安全问题，情报机构也应该分享更多的信息；应该更广泛的应用现代技术，譬如在乘客通过大门或旋转门时可对其进行筛查的技术 。

但是，在进入机场航站楼之前增设检查设备及其它措施将会大大增加成本。

“我认为这不会很快实现。这一问题的紧迫感不够，而且也缺乏足够资金来专门应对，”美国康涅狄格州安全咨询公司Country Risk Solutions首席执行官Daniel Wagner称。（完）